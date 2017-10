SNES Mini: hack completo al 75%, caricato Chrono Trigger di Square-Enix

Nei giorni scorsi l'hacker russo Cluster ha modificato il toolaggiungendo il supporto al, oggi lo stesso Alexey Avdyukhin fa sapere di aver fatto ulteriori progressi su questo fronte.

L'hacker fa sapere che il 75% delle ROM testate è risultato funzionante e tra queste figura anche Chrono Trigger di Square-Enix. La nuova versione del software è compatibile anche con le ROM in formato 7-Zip, inoltre l'hack permette di aggiungere un maggior numero di giochi nella finestra principale.

Everyeye.it condanna la pirateria e ogni forma di emulazione che possa violare il copyright. La notizia è stata riportata a solo scopo informativo: vi consigliamo caldamente di non seguire tutorial e guide presenti sul web per modificare SNES Classic Mini, ricordandovi che utilizzare ROM per le quali non si detengono i diritti è un reato punibile dalla legge.