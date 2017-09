SNES Mini: lunghe code in Giappone per prenotare la console

Sabato 16 settembre Nintendo ha aperto i preordini per ilin Giappone e come da copione sin dalle prime ore del mattino i negozio di Tokyo sono stati presi d'assalto da centinaia di persone.

Come segnalato da Kotaku, alle 05:30 del mattino circa 40 persone erano già fuori dallo store di Yodobashi Camera a Yokohama mentre un'ora dopo le persone in codano erano circa 330. Situazione simile anche a Osaka e Kawasaki mentre ad Akihabara le code erano ben più lunghe, con circa 800 persone in fila fuori da alcuni grandi negozi, nonostante la pioggia battente.

SNES Mini sarà disponibile dal 29 settembre in tutto il mondo, potete effettuare il preordine comodamente su Amazon.it al prezzo di 79.99 euro, consegna garantita per il giorno del lancio.