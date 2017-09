SNES Mini: Nintendo ha distribuito un maggior numero di unità rispetto al NES

ha annunciato con una breve nota stampa di aver distribuito ai rivenditori un maggior numero dirispetto a quanto fatto lo scorso anno con il

La compagnia si aspetta che SNES Mini riscuota un grande successo commerciale e per questo non vuole farsi trovare impreparata. I negozianti americani hanno già ricevuto un buon numero di scorte per soddisfare i preordini e anche in Europa non si segnalano problemi dovuti alla mancanza di rifornimenti.

SNES Classic Mini è disponibile da oggi in tutti i negozi al prezzo di 79.99 euro, la confezione include la micro console con 21 giochi installati, due controller cablati, cavo HDMI e USB/Micro USB.