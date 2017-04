SNES Mini: Nintendo non ha annunci da fare al momento

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il giornalista del Wall Street Journal Takashi Mochizuki ha chiesto al presidente didi commentare voci e speculazioni riguardo l'uscita dello, apparentemente prevista per fine anno.

Tatsumi Kimishima ha liquidato velocemente la questione rispondendo che "al momento non abbiamo annunci da fare a riguardo." La casa di Kyoto non è solita commentare i rumor, secondo una fonte molto vicina a Eurogamer.net la riedizione del Super Nintendo sarebbe attualmente in fase di produzione con lancio previsto in tempo per la stagione natalizia. Nintendo non ha smentito o confermato, la notizia deve dunque essere presa per ora come un semplice rumor.