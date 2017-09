SNES Mini: Nintendo rassicura gli acquirenti, non ci saranno problemi di scorte

Intervistato recentemente dal Financial Times,ha ribadito che non ci saranno problemi di scorte per quanto riguarda, a differenza di quanto accaduto la riedizione micro del NES.

Il presidente di Nintendo of America è stato molto chiaro sull'argomento ed ha consigliato ai giocatori di non acquistare SNES Mini a prezzi superiori al costo di listino (79.99 dollari/euro) in quanto questa volta non ci saranno carenze di scorte, nonostante le unità in preordine siano andate esaurite nel giro di pochissime ore.

Per quanto riguarda la carenza di NES Mini nei negozi, Reggie ha ammesso che la compagnia ha sottostimato la domanda e in seguito si è rivelato difficoltoso rimettere in piedi la catena produttiva, da qui la decisione di sospendere la produzion del prodotto.

Super Nintendo Classic Mini sarà disponibile dal 29 settembre in Europa, al prezzo consigliato di 79,99 euro. La console includerà 21 giochi preinstallati tra cui Super Mario World, Super Metroid, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Donkey Kong, Super Castlevania IV, Contra III The Alien Wars e l'inedito Star Fox 2.