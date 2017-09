SNES Mini nuovamente disponibile per il preordine su Amazon.it

è ora nuovamente disponibile per il preordine su Amazon.it al prezzo dicon spedizione prevista in tempo per il day one, fissato al prossimo 29 settembre.

Se siete interessati al preordine di SNES Classic Mini potete cliccare qui, ricordiamo che la confezione include la micro console, due controller (cablati), cavo HDMI per il collegamento al televisore, cavo USB e 21 giochi preinstallati, tra cui Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario Kart, Super Mario World 2 Yoshi's Island e l'inedito Star Fox 2, mai uscito prima d'ora e disponibile esclusivamente in SNES Mini.

Per utilizzare la console sarà necessario munirsi di un qualsiasi alimentatore USB, in quanto non incluso nella confezione, oppure utilizzare l'alimentazione USB della TV. Super Nintendo Classic Mini sarà disponibile a partire dal 29 settembre al prezzo di 79,99 euro.