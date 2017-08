SNES Mini: i preordoni apriranno ad agosto in Nord America

Con un post pubblicato su Facebook, Nintendo of America ha annunciato che i preordini diapriranno durante il mese di agosto in Nord America. Come saprete, i preorder per la nuova micro console sono stati aperti da tempo in Europa e Giappone ma non negli Stati Uniti, dove sarà necessario aspettare ancora qualche giorno.

A fine luglio, la catena Walmart ha reso disponibile SNES Classic Mini per il preordine a causa di un errore informatico, tutti i preordini però sono stati cancellati probabilmente su richiesta di Nintendo.

SNES Classic Mini uscirà il 29 settembre con 21 giochi preinstallati, tra cui Super Mario Kart, Super Metroid, Contra III The Alien Wars, Super Castlevania IV e Final Fantasy VI, solamente per citarne alcuni. La confezione includerà due controller ma non l'alimentatore, disponibile a parte.