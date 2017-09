SNES Mini: rotto il day one, emergono le prime foto sui social network

uscirà ufficialmente il 29 settembre ma sembra che alcuni rivenditori abbiano già iniziato a vendere il prodotto, con 48 ore di anticipo sulla data di lancio.

Le prime segnalazioni provengono dal Nord America e paesi europei come Francia, Regno Unito e Germania mentre non ci sono ancora notizie certe per quanto riguarda la rottura del day one in Italia.

I neo possessori di SNES Mini non hanno perso tempo, pubblicando sui social network le foto dell'ambito trofeo, ottenuto prima del previsto, immaginiamo con somma gioia. Adesso attendiamo le segnalazioni della nostra community: qualcuno di voi è già riuscito ad acquistare il Super Nintendo Mini?

Prenota SNES Mini su Amazon.it (78,99 euro)