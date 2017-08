SNES Mini: un video mostra tutti i giochi preinstallati sulla console

Il canale YouTube Nintendo Life ha pubblicato un video della durata di 15 minuti che mostra tutti i 21 giochi preinstallati nel, riedizione della storica console della casa di Kyoto uscita alla fine degli anni '80.

Il filmato permette di dare uno sguardo alle versioni emulate di Contra III The Alien Wars, Donkey Kong Country, Final Fantasy VI, F-Zero, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Super Castlevania IV, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Metroid, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars e all'inedito StarFox 2, disponibile per la prima volta in assoluto su SNES Classic Mini.

Super Nintendo Mini uscirà il 29 settembre in Europa, in vendita al prezzo di 79.99 euro, al momento la micro console risulta sold-out presso i maggiori rivenditori online.