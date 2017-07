SNES Mini: Walmart sta cancellando molti preordini negli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Polygon e da numerose testimonianze apparse su Twitter, in queste ore la catena americanastarebbe cancellando numerosi preordini di. Coloro che hanno effettuato il preorder hanno ricevuto una email nella quale viene confermata la cancellazione del proprio acquisto.

I motivi non sono del tutto chiari ma il centro assistenza di Walmart avrebbe risposto agli utenti via chat, spiegando che la cancellazione si è resa necessaria a causa di un errore di sistema: i preordini di Super Nintendo Mini sarebbero stati aperti prima del previsto e molti ne hanno approfittato per ordinare due o più unità, inoltre l'alto numero di utenti collegati contemporaneamente ha mandato in crash lo shop online di Walmart e molti ordini non sono stati processati correttamente.

La community non sembra aver accolto positivamente questa decisione, poichè il colosso americano avrebbe cancellato anche ordini effettuati rispettando tutte le regole. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Walmart per fare luce sull'accaduto.