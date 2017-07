SNES Mini: Walmart sta cancellando tutti i preordini

Dopo i rumor dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: la catena americanastatutti i preordini di. Coloro che hanno prenotato la console dovranno effettuare nuovamente la procedura di acquisto.

A causa di un problema tecnico nel sistema di gestione di Walmart, i preordini sono andati online in anticipo sui tempi, per questo la compagnia ha deciso di cancellare tutti gli ordini effettuati dai clienti. I preordin di Super Nintendo Mini saranno riaperti a breve, tuttavia la data di consegna è prevista per il 6 ottobre, una settimana dopo il lancio ufficiale.

Walmart si scusa con i clienti per i disagi causati da questa scelta, al momento non sappiamo se l'azienda offrirà bonus o sconti particolari a coloro che si sono visti cancellare il preordine regolarmente effettuato.