Sniper Elite 4 a confronto su PlayStation 4, PS4 Pro e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi del comparto tecnico di, mettendo a confonto le versioni per Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro del nuovo gioco di, disponibile dal 14 febbraio scorso.

Il gioco gira a 1080p su tutte le piattaforme citate, la versione Xbox One è bloccata a 30 fps mentre le edizioni per PlayStation 4 e PS4 Pro hanno un target pari a 60 fps, anche se questo valore non viene mai raggiunto: su entrambe le console Sony, il framerate oscilla tra i 30 e i 50 fps, con punte superiori (su PS4 Pro) solamente durante le situazioni meno concitate.

Per quanto riguarda PlayStation 4 Pro, gli sviluppatori di Sniper Elite 4 hanno utilizzato le potenzialità aggiuntive della console per offrire una maggior stabilità ed effetti grafici arricchiti derivati dall'edizione PC, mentre non si notano cambiamenti alla risoluzione, anche in questo caso pari a 1080p (anche su pannelli 4K).