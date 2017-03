Sniper Elite 4: disponibile il DLC Deathstorm Part 1: Inception

si arricchisce da oggi con l'arrivo di, il suo primo DLC.ne ha inoltre pubblicato il trailer di lancio, che potete visionare in cima alla notizia.

Deathstorm Part 1: Inception costituisce la prima delle tre missioni di una mini-campagna completamente inedita, ambientata nel Nord Italia e giocabile in singolo o insieme ad un amico. La missione è inclusa nel Season Pass del gioco, oppure è acquistabile singolarmente al costo di 6,99 euro.

Rebellion ha inoltre confermato l'arrivo del Night Fighter Expansion Pass, che introdurrà tre nuove armi, nuove skin per otto fucili e per personaggi maschili e femminili. Il contenuto è incluso nel Season Pass o acquistabile singolarmente per 7,99 euro.

Infine, non mancano nemmeno alcune novità gratuite: da oggi è infatti disponibile per tutti la modalità Elimination e la mappa Night Woods.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sniper Elite 4 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.