Sniper Elite 4: ecco i piani futuri per i DLC gratuiti e a pagamento

A quasi un mese dal lancio di, i ragazzi dici svelano parte dei piani futuri per il gioco. Nel corso delle prossime settimane, infatti, saranno lanciati diversi DLC gratuiti e a pagamento.

Entro la fine del mese faranno il loro debutto due importanti contenuti a pagamento: Deathstorm Part 1 Inception, il primo di tre capitoli di una nuova mini-campagna pensata per uno o 2 giocatori, e il Night Fighter Expansion Pack, che conterrà skin camouflage notturno per 8 fucili, due nuovi personaggi e tre nuove armi. Sempre a marzo, arriveranno gratuitamente la nuova modalità multiplayer Elimination e la mappa Night Woods. La software house ha inoltre condiviso i piani in serbo per i mesi successivi:

Fine Aprile:

- Deathstorm Patre 2

- Urban Assault Expansion Pack (due nuovi personaggi uomo e donna, 8 skin per fucile da cecchino e 3 nuove armi)

- Nuova mappa multiplayer gratuita "Urban"

- Nuova modalità multiplayer gratuita

- Nuova missione survival gratuita giocabile in single-player o co-op con 2-4 giocatori





Maggio/Giugno:

- Deathstorm Parte 3

- Cold Warfare Expansion Pack (due nuovi personaggi uomo e donna, 8 skin per fucile da cecchino e 3 nuove armi)

- Lock and Load Weapons Pack (3 nuove armi)

- Due nuove mappe multiplayer gratuite "Fortress" e "Bunker"

- Nuova missione survival gratuita giocabile in single-player o co-op con 2-4 giocatori

Tutti i contenuti a pagamento sono inclusi nel Season Pass, i prezzi singoli per il momento restano ignoti.