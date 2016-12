Sniper Elite 4: nuovi concept art con paesaggi della nostra penisola

In vista dell’arrivo di Sniper Elite 4, che sarà disponibile su PC e console tra poco più di un mese, Rebellion Developments ha condiviso alcuni concept art con le ambientazioni di gioco, che promette una libertà d’azione senza precedenti in una mappa diverse volte più grande di quella vista in Sniper Elite 3.

Il nuovo capitolo della serie segue direttamente gli eventi del suo predecessore, e vede il protagonista Karl Fairburne unirsi alla resistenza italiana nella ribellione al Fascismo. Nel corso della sua avventura si imbatterà in una terrificante tecnologia Nazista pronta a minacciare tutto il Vecchio Continente.

Sniper Elite 4 uscirà il 14 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4.