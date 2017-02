Sniper Elite 4: i primi voti della stampa internazionale

è disponibile da oggi nei negozi e come di consueto arrivano le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha accolto in maniera positiva il nuovo sparatutto di, nonostante questo non includa particolari novità in grado di rivoluzionare la serie.

Tra i voti assegnati, segnaliamo quelli di Gamespot USA (8/10), Stevivor (8/10), GameInformer USA (7.75/10), IGN.com (8.3), The Guardian (3/5), Push Square (7/10), The Sixth Axis (8/10), Attack of the Fanboy (4/5), PlayStation LifeStyle (8.5/10), PlayStation Universe (8.5/10) e God is a Geek (7.5). Il punteggio su Metacritic è pari a 78, destinato a mutare con l'arrivo di altre recensioni.

Per saperne di più su Sniper Elite 4 vi rimandiamo alla nostra recensione, ricordandovi che il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.