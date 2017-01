Sniper Elite 4: pubblicato un nuovo gameplay trailer

ha pubblicato oggi un nuovo gameplay trailer per, sparatutto tattico in terza persona ambientato nell'Italia risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il filmato, che trovate riportato in apertura di notizia, ci introduce al setting narrativo, alle ambientazioni che potremo visitare, e ci mostra alcune sequenze di gameplay, focalizzate in particolar modo sul cecchinaggio. La trama riprenderà le vicende di Karl Fairburne alleatosi con i partigiani italiani per resistere alla minaccia nazista.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sniper Elite 4 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 14 febbraio. Se curiosi di conoscere maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.