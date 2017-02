Sniper Elite 4: trailer di lancio e dettagli sul Season Pass

ha pubblicato il trailer di lancio di, nuovo episodio della serie in uscita il 14 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche rivelato il contenuto del Season Pass.

Il ticket stagionale darà accesso al contenuto bonus Target Führer (riservato ai preordini), al Camouflage Rifle Skin Pack, a tre missioni extra per la campagna e ad altrettanti Expansion Pack che includeranno missioni, armi, skin e due personaggi da utilizzare in co-op e multiplayer.

Rebellion ha inoltre confermato che le future mappe multiplayer e le modalità extra verranno pubblicate gratuitamente e saranno disponibili per tutti, anche per coloro che non possiedono il Season Pass. Sniper Elite 4: Italia sarà disponibile dal 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.