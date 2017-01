Sniper Elite 4: la Video Anteprima del nuovo sparatutto ambientato in Italia

Abbiamo provato la versione PlayStation 4 di, trovandoci di fronte a un titolo che conserva lo stesso impianto ludico dei suoi predecessori. Il gunplay è quello tipico della serie, con il focus incentrato sulla spettacolarizzazione delle uccisioni.

Anche gli approcci tattici non hanno subito grandi evoluzioni, con la possibilità di affrontare le missioni in modalità stealth oppure scatenando il caos con le armi da fuoco; peccato solo per la presenza di un'intelligenza artificiale non sempre lucida e brillante. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima, ricordandovi che Sniper Elite 4 uscirà in Europa il 14 febbraio nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4.