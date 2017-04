Sniper Ghost Warrior 3 e caricamenti lunghi su PS4: la risposta di CI Games

Nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia dei lunghi tempi di caricamento disu PlayStation 4, un problema evidenziato da numerose testate internazionali alle prese con la recensione del gioco.ha voluto chiarire la situazione con una nota diffusa nelle scorse ore.

Questa la risposta del team di sviluppo, pubblicata tramite le pagine di Eurogamer.net: "Siamo consapevoli del fatto che i caricamenti iniziali siano decisamente lunghi. Si tratta di una decisione ben precisa, che ci ha permesso di ottimizzare i tempi di attesa in altre parti del gioco, come nei viaggi rapidi, nella ricarica dell'ultimo checkpoint in fase di riavvio delle missioni, operazioni i cui caricamenti non sono mai superiori a 30 secondi. Riteniamo quindi che questo piccolo problema sia sopportabile per godere di una buona esperienza in fase di gioco."

Sniper Ghost Warrior 3 è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.