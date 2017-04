Sniper Ghost Warrior 3: i caricamenti su PS4 durano fino a 5 minuti

A quanto pare ci vuole un pò di pazienza per avviaresu. Stando alle prime analisi condotte da, il caricamento iniziale del gioco impiega quasi cinque minuti, ma le cose migliorano durante lo svolgimento delle missioni.

Per essere più precisi, occorrono 4 minuti e 50 secondi per avviare il gioco dal menù iniziale. Più in generale, i tempi di attesa sono molto lunghi quando si carica un salvataggio dalla schermata principale, ma per fortuna si riducono sensibilmente dopo la morte in-game e durante i viaggi rapidi. Come ammettono gli stessi sviluppatori, il problema si presenta solo nei caricamenti iniziali, ma l'attesa sarebbe ricompensata da una maggiore stabilità una volta che il gioco è stato avviato. Per il resto i tempi di caricamento sembrano abbastanza accettabili (4-15 secondi per il viaggio rapido, 15-30 secondi per caricare l'ultimo checkpoint, 25 secondi per riavviare una missione).

Precisiamo che i test sono stati effettuati solo su PS4, quindi non sappiamo come si comportano i caricamenti di Sniper Ghost Warrior 3 su PC e Xbox One. Ricordiamo che l'uscita del titolo è prevista per domani 25 Aprile su PC, Xbox One e Playstation 4.