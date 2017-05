Sniper Ghost Warrior 3 a confronto su PS4 e Xbox One

ha pubblicato un videoconfronto per le versionidi, analizzando gli aspetti tecnici della produzione come la risoluzione e il frame rate raggiunti sulle piattaforme Sony e Microsoft. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Come potete notare nel video, la versione Playstation 4 di Sniper Ghost Warrior 3 sembra godere di una realizzazione tecnica leggermente più stabile, soprattutto per quanto riguarda il frame rate, a 30 FPS sia su PS4 che su Xbox One ma con qualche calo di troppo sulla console Microsoft (soprattutto nelle sezioni all'aperto). In ogni caso, gli sviluppatori sono consapevoli dei problemi post-lancio che hanno afflitto la produzione, e si sono già messi al lavoro per risolverli nel minor tempo possibile.

Ricordiamo che Sniper Ghost Warrior 3 è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.