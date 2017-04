Sniper Ghost Warrior 3 è disponibile nei negozi: ecco il trailer di lancio

è disponibile a partire da oggi (in realtà da ieri, ma da noi era festa) su PC, Xbox One e Playstation 4. Per celebrare la pubblicazione del gioco,ha rilasciato un nuovo trailer di lancio: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Sniper Ghost Warrior 3 giunge sul mercato con l’obiettivo di migliorare sotto ogni aspetto i primi due capitoli della saga, abbandonando la linearità dei predecessori e optando per un'impostazione di gioco open world. Ricordiamo che al momento è disponibile soltanto la campagna in singolo, ma CI Games assicura che la componente multiplayer arriverà nel corso di questa Estate. Acquisterete Sniper Ghost Warrior 3?