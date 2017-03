ha annunciato cheè entrato in fase Gold, questo vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati, adesso il publisher si occuperà di stampare e distribuire le copie in vista del lancio.

Sniper Ghost Warrior 3 uscirà il 25 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in formato retail e digitale. Tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in regalo il Season Pass che darà accesso a nuovi contenuti, tra cui skin, armi, missioni e mappe extra.

A febbraio si è tenuta la open beta di Sniper Ghost Warrior 3, per saperne di più sul giovo vi rimandiamo alle nostre prime impressioni.