Sniper Ghost Warrior 3 giocato su Twitch dalle 16:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 16:00, saremo in diretta su Twitch per giocare con, nuovo simulatore di cecchino sviluppato da, disponibile dal 25 aprile scorso su PC, Xbox One e PlayStation 4.

60 minuti di gameplay in tempo reale tratte dalle prime fasi di Sniper Ghost Warrior 3. L'appuntamento è fissato per le 16:00 di oggi pomeriggio (venerdì 28 aprile) sul canale Twitch di Everyeye, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.