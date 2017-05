Sniper Ghost Warrior 3: massima priorità alla soluzione dei problemi post-lancio

è disponibile dal 25 Aprile su PC, Xbox One e Playstation 4, ma sfortunatamente il gioco si è presentato con qualche problema tecnico di troppo. Gli sviluppatori intendono risolverli prima di rilasciare nuovi contenuti extra.

"Prima di rilasciare nuovi contenuti per il gioco, abbiamo preparato uno staff dedicato all'ottimizzazione di Sniper Ghost Warrior 3, per risolvere i problemi di frame rate e dei caricamenti troppo lunghi. Una volta che saremo soddisfatti dalle performance raggiunte del gioco, procederemo con il rilascio di nuovi contenuti extra come gli add-on per il multiplayer." si legge in un comunicato diffuso dal CEO di CI Games Marek Tyminski. Insomma, priva di vedere nuovi contenuti per Sniper Ghost Warrior 3, gli sviluppatori vogliono risolvere i problemi post-lancio che si sono presentati nel gioco, andando incontro alle richieste degli utenti.