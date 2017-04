Sniper Ghost Warrior 3: il multiplayer arriverà durante l'estate

è disponibile da ieri nei negozi, il gioco però include solamente la campagna single player mentre il comparto multiplayer vedrà la luce nel terzo trimestre dell'anno (ovvero nel periodo che va da luglio a settembre), distribuito come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco.

Gli sviluppatori di CI Games hanno motivato questa decisione con la volontà di darei l massimo risalto alla campagna single player: "Abbiamo deciso di pubblicare il multiplayer dopo il lancio del gioco per non rovinare il potenziale dell'esperienza single player. Il comparto multigiocatore arriverà nel terzo trimestre del 2017, maggiori dettagli verranno diffusi in un secondo momento."

Cosa ne pensate di questa decisione? Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Sniper Ghost Warrior 3.