Sniper Ghost Warrior 3: nuova missione svelata con un trailer

Tra le montagne della Georgia, un prigioniero americano è stato catturato e rinchiuso in un mattatoio utilizzato dai separatisti per smaltire i corpi. Dotato di diverse armi ed equipaggiamenti, Jon North reagisce al meglio in combattimento se preparato in modo adeguato per la missione. Il drone aereo, una novità nella serie, con i giusti aggiornamenti può dare grandi vantaggi prima di entrare nell’area. Utilizzando le abilità da cecchino per far fuori i separatisti solitari di guardia e usando poi le abilità da fantasma per sorprendere il nemico di nascosto con il fidato coltello, aiuta a creare in modo semplice infiltrazioni e fuoriuscite.

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 4 Aprile 2017