Sniper Ghost Warrior 3: il nuovo video mostra le migliori tattiche da usare in gioco

I Games presenta il primo video di una serie in due parti sulle tattiche da cecchino di Sniper Ghost Warrior 3. In questo video di gameplay, i giocatori potranno imparare di più sulla calibrazione, il posizionamento e il drone.

Nella campagna principale di Sniper Ghost Warrior 3, il giocatore veste i panni di Jonathan North, un Marine americano mandato nella Repubblica della Georgia per compiere una missione di altissimo livello per il Joint Special Operations Command (JSOC). Ma, la sua missione personale è quella di trovare suo fratello che è stato rapito. Sul suo cammino dovrà scontrarsi con i nemici separatisti che stanno destabilizzando il paese. Jon, per compiere la sua missione, scoprire la sorte di suo fratello e abbattere eventuali avversari che cercano di fermarlo, dovrà utilizzare le seguenti tattiche da cecchino:

Calibrazione del mirino

Controlla la distanza dell’obiettivo e posiziona il mirino di conseguenza per calibrare la discesa del proiettile. Controlla l'indicatore del vento e le sue influenze per capire se il proiettile tenderà più a sinistra o a destra. Quando tutto è impostato, espira e spara.

Posizionamento

Trai vantaggio dall’ambiente circostante per massimizzare l’efficacia di Jon in un’area. Scruta la location per ridurre l’oscillazione dell’arma mentre stai puntando. Accovacciati e sdraiati per renderti meno visibile. I proiettili da cecchino sono forti e possono penetrare bersagli multipli, se allineati in modo corretto, e, i proiettili speciali da cecchino possono anche sfondare muri e altri grandi ostacoli.

Il Drone

Il Drone è fondamentale per pianificare la vostra missione prima di infiltrarvi in un territorio. Il drone è in grado di individuare e marcare gli avversari, oggetti di sabotaggio e dispositivi nemici. Una semplice ricognizione della zona può esporre i punti deboli nell’ accampamento avversario permettendo a Jon di eliminare i suoi nemici con una precisione micidiale.

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Scegli il tuo stile di gioco: Sniper, Ghost o Warrior. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 4 Aprile, 2017