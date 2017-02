Sniper Ghost Warrior 3: i dettagli sulle risoluzioni su PS4, Xbox One e PS4 Pro

Durante un'intervista concessa a GamingBolt, gli sviluppatori dihanno svelato chegirerà ad una risoluzione di 1080p su PlayStation 4 e di 900p su Xbox One.

"Ci stiamo allineando agli standard del mercato e stiamo bilanciando performance e qualità grafica molto attentamente per riuscire a consegnare la migliore esperienza di gioco possibile. Per questo, i giocatori possono aspettarsi almeno 30fps e 1080p di risoluzione su PlayStation 4 e 30fps e 900p di risoluzione su Xbox One".

In aggiunta, è stato specificato che, almeno al momento del lancio, non sarà possibile giocare Sniper Ghost Warrior 3 in 4K su PlayStation 4 Pro. "Per la release iniziale, non abbiamo alcun programma per renderizzare il gioco in 4K su PS4 Pro. Lavorare su più piattaforme aggiunge complessità allo sviluppo, dato che dobbiamo curare a dovere ogni versione di cui ci occupiamo. D'altro canto, le console dell'attuale generazione sono più semplici da gestire, tutto sommato, quindi con la giusta programmazione saremo capaci di superare questa sfida".

Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile il 4 aprile su PC, PS4 e Xbox One.