Sniper Ghost Warrior 3: teaser trailer del DLC The Sabotage

ha pubblicato oggi un nuovo teaser trailer per la campagna DLC single player dié il prequel della storia originale del terzo episodio della serie

In The Sabotage, i giocatori vestono i panni di Robert North – il fratello di Jonathan North, l’eroe principale di SGW3 – e preparano il terreno per una rivoluzione separatista sabotando l’esercito georgiano sotto il comando del Generale Otar Leonidze. Oltre alla nuova storia, i giocatori potranno godere di molti nuovi contenuti tra cui una mappa completamente nuova ricca di location uniche, missioni davvero impegnative, nuove armi, veicoli e molto altro ancora!

I giocatori potranno mettere le mani su The Sabotage il 5 settembre 2017. Ne vuoi sapere di più? CI Games fornirà presto ulteriori dettagli sulla storia e su ulteriori contenuti! La campagna DLC single-player The Sabotage sarà disponibile come parte del Season Pass per Sniper Ghost Warrior 3 su PlayStation 4, PC e Xbox One.