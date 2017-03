Sniper Ghost Warrior 3: pubblicato il nuovo story trailer "Brothers"

ha oggi pubblicato "Brothers", il nuovo story trailer dedicato al suoche, come il nome suggerisce, approfondisce il rapporto tra i fratelli Jon e Robert North. Il filmato, che trovate in testata, ci mostra inoltre anche alcune sequenze di gameplay alternate a scene cinematiche.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Sniper Ghost Warrior 3 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 25 aprile (inizialmente, il debutto del titolo era previsto per il 3 aprile). A questo indirizzo trovate un video che ci spiega le migliori tattiche da utilizzare in-game; per tutte le ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra Anteprima.