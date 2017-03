Sniper Ghost Warrior 3: un trailer svela le nuove Side Ops Mission

: Gli sviluppatori divogliono offrire ai cecchini più esperti un’altissima difficoltà per un’esperienza complessiva ancora più impegnativa e per questo presentano ai fan di lunga data e a quelli nuovi, una nuova modalità di, la Challenge Mode.

Nella nuova impostazione open-world di Sniper Ghost Warrior 3, le Side Ops sono grandi missioni collaterali dove i giocatori possono muoversi liberamente in tutta l’area, anche evitando i nemici che incontrano. Guarda il video che mostra una missione Side Ops in corso con l’aggiunta della Challenge Mode.

I fan di lunga data hanno chiesto una modalità per mettere alla prova i giocatori più esperti e la Challenge Mode offre un livello di sfida estremo. Con l’ HUD mancante, un aumento della percezione del nemico e i marcatori degli avversari che scompaiono dopo aver usato il drone di sorveglianza, completare con successo le missioni di Sniper Ghost Warrior 3 richiederà un arsenale di armi ben attrezzato e molti accessori per passare in osservato.

“La Challenge Mode è una delle caratteristiche di Sniper Ghost Warrior 3 che preferisco, in quanto mette alla prova le competenze del giocatore esperto che non può fare affidamento sugli aiuti del gioco,” ha dichiarato Tomasz Pruski, senior level designer presso CI Games. “Un buon esempio è quando si usa il drone che marcherà i nemici, una volta richiamato indietro però, i giocatori dovranno contare solo sulla loro memoria per ricordarsi dove sono collocati. Sarà richiesta una mira più precisa, i giocatori dovranno puntare alla testa, in quanto i nemici sono molto più corazzati.”

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 Aprile.