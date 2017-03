Sniper Ghost Warrior 3 è stato rimandato

, studio responsabile delle serie, ha annunciato che l’uscita disarà posticipata a martedì 25 Aprile. Il gioco non uscirà quindi il 4 aprile come precedentemente comunicato.

Dopo alcuni confronti interni con il team di sviluppo, si è deciso di ritardare il rilascio di più di tre settimane per completare alcune implementazioni finali in base ai feedback che CI Games ha ricevuto durante la beta.

"Abbiamo lavorato instancabilmente per creare una nuova esperienza Sniper Ghost Warrior ambientata ambiziosamente in un vasto mondo aperto, una novità per la serie", ha dichiarato Marek Tyminski, CEO di CI Games. "E’ stata una decisione difficile quella di ritardare il gioco ancora una volta, ma crediamo che questi cambiamenti finali offriranno una migliore esperienza per i giocatori di tutto il mondo a partire dal day one. Grazie per la vostra pazienza - sappiamo che l'attesa ne varrà la pena".

Sniper: Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Scegli il tuo stile di gioco: Sniper, Ghost o Warrior.