Sniper Ghost Warriors 3: pubblicato un nuovo trailer del gioco

, il team dietro lo sviluppo delle serie, mostra con un nuovo trailer quanto si può essere letali in. Preparati, stai per fare un bel giro...

Accompagnato da una colonna sonora tagliente, questo trailer mostra molti dei modi con cui Jon North sa essere perfidamente efficace nell’abbattere il suo nemico in Sniper Ghost Warrior 3. Il cecchinaggio non è l'unica soluzione per eliminare gli avversari, si può procedere anche con accoltellamenti, con esplosioni, con scontri corpo a corpo e con omicidi per mezzo di veicoli. Ma, in realtà, i protagonisti sono i proiettili perforanti che lasciano il segno sulla testa dei cattivi ragazzi. Un grande, segno rosso. Siete stati avvertiti.

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 Aprile.