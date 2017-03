Snipperclips: pubblicato il trailer di lancio

è disponibile da oggi su Switch, e per celebrarne l'arrivoha pubblicato il suo trailer di lancio. Il filmato, che potete visionare in testata, si sofferma in particolar modo sulle modalità Blitz e Party.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Snipperclips - Diamoci un taglio! è disponibile da oggi su Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro, oppure in bundle in edizione limitata contente due Joy-Con e un codice per scaricare il contenuto di gioco. Sull'eShop europeo è inoltre presente una demo del gioco, con cui poter provare l'action-puzzle game.