Snipperclips per Switch costerà 19,99 euro in Europa, demo disponibile al lancio

Quando si tratta di risolvere puzzle, si dice spesso che due teste siano meglio di una e, famiglie e amici di tutte le età potranno mettersi alla prova conal suo lancio sul Nintendo eShop per la nuovissima console Nintendo Switch il 3 marzo.

Un bundle speciale in edizione limitata che contiene 2 Joy-Con e un codice per scaricare il gioco sarà disponibile lo stesso giorno. Snipperclips sarà uno dei titoli di lancio per Switch, la nuovissima console di Nintendo che si trasforma, adattandosi alle situazioni dei giocatori e consentendo loro di giocare dove, quando e con chi vogliono.

Di grande successo agli eventi hands-on in tutto il mondo, Snipperclips è un puzzle game che incoraggia i giocatori a comunicare, cooperare e pensare in modo creativo per superare le varie sfide rompicapo offerte. Quando giocheranno insieme, ogni giocatore terrà il Joy-Con orizzontale e ritaglierà i propri personaggi di carta, Snip e Clip, in nuove forme per risolvere ogni genere di situazione. Creato da SFB Games, sviluppatore indie con sede a Londra, in collaborazione con Nintendo, richiede fino a 4 giocatori che lavorino in squadra – o che gareggino uno contro l’altro – in tre diverse modalità di gioco: pensa in modo creativo per risolvere gli enigmi in un Mondo di divertimento! (1-2 giocatori, cooperativo) invita altri giocatori a unirsi a te e dai vita a un Party in compagnia (2-4 giocatori, cooperativo) o gareggia in una frenetica sfida i tuoi amici con gli Extra (2-4 giocatori, cooperativo).

Per coloro che non vedono l’ora di condividere la gioia di risolvere rompicapi con altri amici o familiari, arriva il 3 marzo, per un periodo limitato, il bundle speciale contenente un set di due Joy-Con colorati (rosso neon/blu neon) unitamente al codice download di Snipperclips. I giocatori scopriranno presto che non solo due, ma tre o anche quattro teste sono meglio di una! Inoltre, i possessori di Nintendo Switch potranno provare il gioco gratuitamente dal 3 marzo, quando una versione demo scaricabile sarà disponibile per il download. Che forma prenderanno i tuoi poteri di cooperazione e di risoluzione dei rompicapi? Scoprilo il 3 marzo, quando Snipperclips – Diamoci un taglio! verrà lanciato sul Nintendo eShop a € 19,99.