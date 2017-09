Snipperclips Plus: Cut It Out Together in arrivo come Standalone e DLC

Tra la varie novità svelate durante il Direct del 14 settembre,ha annunciato, una nuova versione diche include nuovi contenuti e nuove sfide. Il gioco arriverà susia come Standalone che come DLC.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Snipperclips Plus: Cut It Out Together includerà due nuovi mondi basati sui fumetti e sui giocattoli, aggiungendo 30 nuovi stage in totale. Il titolo verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 10 novembre, ma chi possiede il gioco originale potrà acquistare i nuovi contenuti sotto forma di DLC dal Nintendo eShop.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul prezzo della versione Standalone e del DLC.