Snipperclips sarà disponibile al lancio di Switch anche in occidente

In precedenza, Nintendo aveva annunciato che Snipperclips - Cut it out, together! sarebbe stato disponibile il 3 marzo in giappone e nel corso del mese nel resto del mondo, ma quest’oggi è stato confermato che il puzzle game arriverà con il lancio di Nintendo Switch anche in occidente.

“Questo affascinante titolo, disponibile solo su Nintendo eShop al prezzo di 19,99$, ha tre modalità di gioco”, recita il comunicato della casa di Kyoto. “Porta con te un amico o tuffati da solo nella modalità World, oppure invita ancora altri amici per giocare alla modalità Party o alla frenetica modalità Blitz da due a quattro giocatori”.

I curiosi potranno inoltre provare il titolo scaricando una demo gratuita dal Nintendo eShop. Per meglio capire di cosa si tratta, potete visualizzare questo video gameplay. Snipperclips - Cut it out, together! uscirà il 3 marzo insieme a Nintendo Switch.