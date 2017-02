Snipperclips uscirà il 3 marzo in Giappone e nel corso del mese in Occidente

ha annunciato chesarà uno dei giochi di lancio di Switch in Giappone: questo coloratissimo rompicapo sarà disponibile sul Nintendo eShop giapponese dal 3 marzo e arriverà in Occidente nel corso dello stesso mese.

Snipperclips non sarà quindi uno dei titoli di lancio di Switch in Europa e Nord America, anche se la casa di Kyoto ha confermato che il lancio sui mercati occidentali è previsto entro la fine di marzo. Tra i giochi di lancio europei di Nintendo Switch troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2-Switch, Super Bomberman R, Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e Fast RMX.