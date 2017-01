SNK porterà cinque giochi classici Neo Geo su Switch

Cinque classici giochi Neo Geo/Arcade targatisaranno disponibili in Giappone su Switch nel corso dei prossimi mesi, come annunciato da SNK Playmore poco dopo la fine dell'evento di presentazione della nuova console

I giochi in questione sono The King of Fighters '98, Metal Slug 3, Waku Waku 7, Shock Troopers e World Heroes Perfect, disponibili al costo di 823 yen l'uno. Al momento non è chiaro se questi titoli verranno distribuiti anche in Occidente o se resteranno confinati al mercato asiatico.