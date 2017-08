SNK sta sviluppando nuovi picchiaduro non ancora annunciati

Dopo il successo dista sviluppando nuovi picchiaduro non ancora annunciati, come confermato dal producerdurante una recente intervista pubblicata sulle pagine di IGN Latin America.

Oda fa sapere che la compagnia ha molti nuovi progetti in cantiere, tuttavia al momento è ancora troppo presto per parlarne. SNK ha preso in considerazione anche nuovi episodi di serie come Fatal Fury e Art of Fighting, tuttavia niente è stato deciso a riguardo, inoltre riportare in vita franchise storici richiede moltissimo lavoro, sebbene l'ipotesi non sia stata del tutto scartata.

Il producer continua rivelando come non ci siano piani per una versione aggiornata di The King of Fighters XIII, inoltre anche l'uscita di nuovi contenuti per The King of Fighters XIV appare incerta, nonostante i DLC pubblicati nei mesi scorsi abbiano riscosso un buon successo. Oda, tuttavia, si dice possibilità riguardo la possibilità di introdurre nuovi personaggi, sebbene la compagnia preferisca ora concentrarsi su nuovi progetti.