, l'erede spirituale si, arriverà su Steam il prossimo 12 ottobre in Accesso Anticipato, come annunciato oggi dal leggendario game designer Jon Hare e dal team di sviluppo polacco Combo Breaker.

Sociable Soccer include una modalità giocatore singolo e il multiplayer online e locale. Combo Breaker prosegue inoltre i lavori per introdurre una modalità online che permetterà di collezionare fino a 30.000 carte di calciatori.

Sociable Soccer uscirà il 12 ottobre su Steam in Accesso Anticipato, ed arriverà in seguito su PS4, Xbox One, iOS e Android. Rispettivamente in cima e in calce alla notizia, trovate un nuovo trailer e una serie di immagini.