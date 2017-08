Soedesco annuncia Real Farm Sim per Xbox One, PC, PS4 e Switch

ha annunciato oggi un nuovo titolo,, la sua terza IP originale. Il gioco sarà disponibile alla fine del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma in seguito saranno disponibili anche versioni ottimizzate per PlayStation 4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch. Il titolo sarà distribuito in Italia da

La missione di Soedesco è pubblicare giochi adatti a tutti e con Real Farm Sim, il publisher sta aggiungendo un altro genere al suo portfolio di IP. I precedenti titoli della società includono il gioco d’azione e avventura Adam’s Venture e il GDR a tema musicale, AereA. Hans van Brakel ha così commentato la scelta del genere: "Abbiamo notato molto interesse nel genere delle simulazioni di fattoria, ma riteniamo che nessuno abbia davvero portato delle novità. Con Real Farm Sim, vogliamo migliorare l’esperienza simulativa di fattoria con meccaniche di gioco e una grafica di nuova generazione. Il gioco si chiama Real Farm Sim per un motivo ben preciso, infatti, offrirà agli utenti una vera esperienza agricola."