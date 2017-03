Soichiro Morizumi, director di Project X Zone, lascia Monolith Soft

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, Soichiro Morizumi ha quest'oggi annunciato di aver lasciato. Il developer ha lavorato presso la software house giapponese per 14 anni dirigendo lo sviluppo di titoli come Project X Zone 1 e 2.

"Sono davvero riconoscente per aver collaborato con tutte le compagnie coinvolte. Ho intenzione di rimanere all'interno dell'industria videoludica, dunque ci rivedremo al prossimo gioco...un giorno". Queste le parole di Soichiro Morizumi, che per il momento non ha esplicitato i motivi dietro questa decisione, limitandosi solamente a specificare che si è trattato di una separazione amichevole.