Solo l'1.5% del tempo speso su Xbox One è utilizzato per giocare con i Xbox 360

di Sony Interactive Entertainment Europe è tornato recentemente a parlare di retrocompatibilità , affermando come questa funzione sia molto richiesta dalla community PlayStation, anche se all'atto pratico risulta poi poco utilizzata. Ma sarà vero? Per scoprirlo, Ars Technica ha elaborato alcuni dati relativi alla retrocompatibilità su Xbox One.

L'analisi prende in esame un campione di 930.000 gamertag attive nel periodo che va da settembre 2016 a febbraio 2017: in questo lasso di tempo, sono stati spesi 1.65 miliardi di minuti su Xbox One ma solo 1.526 con i giochi per Xbox 360, con un media pari a 23,9 minuti per utente. L'attività principale resta l'utilizzo di titoli specifici per Xbox One, con a seguire Netflix, altre applicazioni (non giochi), app TV e YouTube.

Cosa ne pensate di questi risultati? E voi, quanto realmente utilizzate la retrocompatibilità di Xbox One?