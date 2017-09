Già pubblicato su PC e PS4 due anni fa,potrebbe arrivare a breve anche su Xbox One. L'ipotesi prende piede dal momento che l'horror game sviluppato da(già autori di) è stato recentemente classificato dal Pan-European Game Information (PEGI) proprio in versione per Xbox One.

Al momento, non abbiamo alcun tipo di conferma ufficiale al riguardo, quindi non ci resta che attendere speranzosi un'eventuale conferma da parte di Microsoft e della software house svedese.

SOMA è disponibile per PC e PS4 (qui trovate la nostra recensione). Circa un anno fa, Frictional Games ha confermato di essere al lavoro su due nuovi progetti videoludici, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto la possibilità di venirne a conoscenza.