Un indizio rilevante lo abbiamo ricevuto nella giornata di ieri, quando il Pan-European Game Information (PEGI) ha classificatoin versione Xbox One . Oggi arriva la conferma ufficiale: l'horror game diarriverà sulla console di Microsoft in data da destinarsi.

SOMA è un titolo horror in prima persona fortemente caratterizzato da elementi psicologici. Il gioco è ambientato a Pathos-II, un centro di ricerca sottomarino dove le macchine iniziano ad assumere caratteristiche umane.

SOMA, già disponibile su PC e PlayStation 4, uscirà anche su Xbox One. Non ci resta che attendere l'annuncio di una data di lancio ufficiale per l'arrivo del gioco sulla console di Redmond.