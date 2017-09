ha annunciato cheha venduto 650.000 copie su PC, Mac OS, Linux e PlayStation 4. Il gioco è stato pubblicato nel settembre 2015 e dopo una partenza a rilento è riuscito a riscuotere un grande successo di pubblico e critica.

Grazie al successo di SOMA, lo studio ha potuto finanziare nuovi progetti, ancora non annunciati, il primo dei quali sta attualmente impegnando circa l'80% della forza lavoro di Frictional Games. Il team non ha voluto rivelare ulteriori dettagli su questi due progetti, sappiamo però che il primo uscirà all'inizio del 2018 e avrà tematiche horror, mentre il secondo è ancora in fase di pre-produzione.