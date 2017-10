Sonic 2 HD: disponibile per il download la demo del remake fanmade

La demo di, remake fanmade dioriginariamente pubblicato per Sega Mega Drive, è da oggi disponibile per il download gratuito.

La versione di prova include Sonic e Tails come personaggi giocabili e permette di affrontare i tre stage disponibili (Emerald Hill Zone, Chemical Plant Zone e Hill Top Zone) in compagnia o in solitaria.

Sonic 2 HD è realizzato col motore grafico SonicOrca, grazie al quale è stato possibile rivisitare e ricreare le ambientazioni di gioco, la cui bellezza grafica è ora accentuata maggiormente dalla risoluzione più alta. In caso foste interessati, potete scaricare la demo di Sonic 2 HD a questo indirizzo.